tmw Scadenza 30/06: a Benevento tre over a rischio. C’è Barba in prestito

vedi letture

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

Rispetto ad altri club la situazione in casa Benevento, in realtà, è abbastanza tranquilla. In scadenza ci sono solo tre giocatori: Massimo Coda, Christian Maggio e Piergraziano Gori. Il primo ha già deciso di salutare il Sannio e tentar fortuna altrove, mentre l’ex Napoli potrebbe presto rinnovare il contratto. Da capire la posizione del portiere che dopo una lunga militanza in giallorosso vorrebbe riuscire a calcare i campi di Serie A per la prima volta in carriera.

Capitolo prestiti. Ad oggi figura in prestito con scadenza 30 giugno il solo Federico Barba, ma la sua permanenza non appare comunque in discussione in virtù di un accordo già in stato avanzato fra le parti.