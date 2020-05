tmw Scadenza 30/06: dai talenti della Dea ai gol di Maniero ballano a Pescara

vedi letture

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

Il Pescara di Daniele Sebastiani sarebbe senza dubbio una delle società più colpite da questa situazione. Sia sul fronte delle scadenze contrattuali che su quello dei titoli temporanei.

Sul primo versante ci sarebbero gli addii di giocatori come Maniero, che ha più volte detto di essere disposto al rinnovo dopo una stagione da 21 presenze e tre gol, Del Grosso, Bruno, Bocic e dell’ultimo arrivato Valeri Bojinov.

Sul fronte dei prestiti invece spiccano i nomi di Bettella, Tumminello e Melegoni di proprietà dell’Atalanta, quello di Pucciarelli arrivato dal Chievo, di Palmiero scuola Napoli, di Alastra del Parma e del tandem bianconero composto da Kastanos e Clemenza (quest’ultimo trattato dal Delfino per un’acquisizione a titolo definitivo).

In sintesi una parte importante dello scheletro della squadra a rischio.