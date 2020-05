tmw Scadenza 30/06: emergenza Cosenza. Sono diciassette i giocatori a rischio

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

A Cosenza Roberto Occhiuzzi, terzo tecnico stagionale dei calabresi, corre il rischio di trovarsi un una brutta situazione, soprattutto con una salvezza ancora da conquistare. Sia sul fronte delle scadenze contrattuali che su quello dei prestito. Le scadenze mettono in bilico calciatori di esperienza come Corsi (il capitano), D’Orazio, Bittante, Perina e Riviére, mentre con il mese di giugno si esauriscono anche i prestito di Pierini, Kanoutè, Asencio, Broh, Machach, Lazaar, Casasola, Monaco, Prezioso, Bahlouli e Kone. Il totale fa 17. Una formazione titolare più la panchina. Senza una modifica al regolamento per i Lupi sarebbe quasi impossibile andare avanti.