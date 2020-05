tmw Scadenza 30/06: la Cremonese rivedrà l'attacco. Ma c'è da riflettere sull'intera rosa

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

Dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, nonostante il blasone della rosa (palesemente costruita per lottare per la promozione in A), la Cremonese dovrà riflettere molto su quelle che saranno le riconferme, a cominciare dai giocatori in scadenza: al 30 giugno, infatti, scadono i contratti del portiere Ravaglia, dei difensori Claiton e Migliore e del centrocampista Arini. Nodo prestiti: ci saranno da discutere le situazioni dei difensori Ravanelli e Crescenzi, dei centrocampisti Valzania e Kingsley, ma soprattutto di quattro dei sei attaccanti. Fine prestito, infatti, per Gaetano, Parigini, Celar e Palombi.