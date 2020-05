tmw Scadenza 30/06: senatori in bilico al Chievo. Vignato rischia l’addio anticipato

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

In casa Chievo sono molti i giocatori da considerarsi in bilico. Sul fronte delle scadenze contrattuali spiccano i nomi di molti senatori dello spogliatoio, in particolare Cesar, Frey e Meggiorini, oltre ad un giovane arrivato a gennaio come Ongenda che ha però ancora la possibilità di guadagnarsi la conferma una volta che la stagione riprenderà. Sempre in scadenza anche Renzetti, Mbaye, Nardi e Isufaj.

Per quanto riguarda invece i prestiti al centro dell’attenzione c’è Emmanuel Vignato, talentino clivense ceduto a gennaio al Bologna e ripreso in prestito fino al termine della stagione. Dickmann, Semper, Esposito, Segre e Ceter gli altri calciatori prossimo al termine del trasferimento a titolo temporaneo.