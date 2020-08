tmw Se Tedino va al Venezia per Zanetti si aprirebbe l'ipotesi Juventus U23

In Serie B continua il valzer degli allenatori. Il Venezia infatti è in pressing su Bruno Tedino, che piace anche alla Virtus Entella, per la panchina che resterà orfana dopo appena un anno di Alessio Dionisi (diretto all'Empoli). Un nome, quello dell'ex Teramo e Pordenone, che avrebbe superato nel gradimento quello di Paolo Zanetti che è finito nel frattempo nel mirino di un club di Serie C. Qualora i lagunari dovessero chiudere per Tedino, per l'ex tecnico dell'Ascoli ci potrebbe essere infatti la panchina della Juventus Under 23.