© foto di Antonio Vitiello

L'assemblea di lega di Serie B andata in scena ieri a Milano è stata l'occasione per le società della serie cadetta di depositare i documenti per l'iscrizione alla stagione 2019/2020. In attesa di capire quale sarà il futuro della società più in bilico, il neo promosso Trapani, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sono quattro i club di Serie B che hanno depositato la documentazione necessaria per presentarsi ai nastri di partenza. Si tratta di Ascoli, Benevento, Cittadella e Virtus Entella.

Per le altre ci sarà tempo fino al 24 giugno (lunedì prossimo) per emulare le quattro colleghe che già hanno definito la loro posizione.