Una conference call per fare il punto della situazione Coronavirus. Da una parte i medici dei club della Serie B, dall’altra parte la Lega. I referenti sanitari delle società hanno analizzato il momento delicato e hanno intenzione di stare comunque vicini ai propri calciatori, facendogli sentire il loro supporto morale. L’idea è che la situazione andrà ancora per le lunghe e difficilmente si tornerà in campo nel breve periodo. Il 31 marzo è previsto un nuovo aggiornamento tra le parti. Se si tornerà in campo, comunque non prima del 3 aprile, accadrà soltanto dinanzi a zero possibilità di rischi. La B predica prudenza. E tra i medici serpeggia la sensazione che i campionati potrebbero anche non ripartire. Appuntamento al 3 aprile, si parlerà ancora del futuro del campionato...