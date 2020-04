tmw Serie B, ipotesi allenamenti da giugno: campionato oltre il 2 agosto. Gli scenari

Rischia di slittare ancora la data di ripresa degli allenamenti collettivi, almeno in Serie B. Ad oggi il protocollo sanitario della FIGC, che dovrà subire ulteriori modifiche su richiesta del Governo, è di difficile realizzazione per le società della serie cadetta. Previsto per l’8 maggio il Consiglio Federale. Se dovesse essere deciso di stanziare un finanziamento ai club di B per adeguarsi al protocollo sanitario, gli allenamenti potrebbero riprendere anche dal 18 maggio. Altrimenti si va verso lo slittamento a giugno quando si spera che l’epidemia Coronavirus subisca un ulteriore rallentamento. E così il campionato di B inizierebbe tra fine giugno e i primi di luglio, giocando anche ad agosto, ad oltranza, oltre il 2 agosto, sfruttando le settimane delle coppe europee. Difficile che si cominci subito con più turni durante la settimana anche per una forma di salvaguardia dei calciatori fermi da marzo. Ma con il passare delle giornate, poi, si giocherebbero anche i turni infrasettimanali così da terminare il campionato e giocare i playoff. Serie B al lavoro, per andare oltre il 2 agosto (termine previsto dalla FIGC) e finire la stagione...