TMW - Serie B, possibile assemblea straordinaria per domani

Sono ore concitate quelle attuali successivamente alla sentenza del TAR del Lazio che ha ribaltato nuovamente il format della Serie B, riaprendo le porte ai ripescaggi delle società aventi diritto dalla Lega Pro. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione è in fase di valutazione la convocazione per la giornata di domani di un'assemblea straordinaria di Serie B per prendere in esame la situazione.