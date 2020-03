tmw Serie B, ripresa allenamenti: domani conference call tra i medici

Tutti i medici sociali della Serie B convocati in conference call dalla Lega. Appuntamento virtuale domani per le 14:30. Verrà valutata l’emergenza Coronavirus e la data di ripresa degli allenamenti. La sensazione è che la B seguirà quanto stabilito dalla A oggi in videoconferenza e valuterà di far riprendere l’allenamento alle rispettive squadre il 4 aprile, limitatamente alle condizioni in cui verserà il Paese in quella data. Medici convocati, la Serie B domani in riunione per decidere quando riprendere...