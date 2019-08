Fonte: Andrea Losapio

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione si profila una sfida fra Virtus Entella e ChievoVerona per Eyob Zambataro, esterno mancino classe ‘98, dell’Atalanta. Il giocatore vorrebbe infatti una chance in Serie B, e per questo sarebbero sfumate nelle ultime ore le piste che portavano a Pro Patria e Cesena, altrimenti resterà alla corte di Gasperini.