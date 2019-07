TMW - Sfida tra Cremonese e Crotone per il baby Ben Kone del Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ben Lhassine Kone, attaccante esterno classe 2000 di nazionalità ivoriana attualmente in forza nel Torino, in cui ha giocato per la formazione Primavera, sembra pronto a lasciare momentaneamente la squadra granata per andare ad acquisire esperienza giocando altrove. Il club piemontese sta valutando questa opzione e, secondo quanto risulta a TuttoMercatoWeb.com, ad oggi sarebbe una sfida a due tra le cadette Cremonese e Crotone per aggiudicarselo.