© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Anche il direttore sportivo del Perugia Roberto Goretti è intervenuto alla Solemar Football Conference. “La nostra stagione la definirei un po’ particolare. Abbiamo fatto per tre anni i playoff e speriamo di raggiungerli anche quest’anno. Una squadra che ha visto andar via tantissimi giocatori per iniziare un nuovo percorso. Siamo partiti da zero, con una buona dose di coraggio e anche di follia. Eravamo però consapevoli che fosse la scelta più giusta. Avevamo osservato Nesta, che per idea e per carisma sia a me che al presidente ci ha subito convinto. Dopo una partenza difficile, siamo riusciti a trovare una quadra. Nesta è stato accostato alla Fiorentina? Finora nessuno ha bussato alla porta del club, credo che a livello individuale sia cresciuto tantissimo. È un ragazzo umile che ha grandi capacità e il futuro è tutto dalla sua parte. Chiaramente però ci vuole del tempo per poter diventare un allenatore importante. Il mio futuro? Mi piacerebbe poter raggiungere la massima serie con il Perugia, anche perché sono perugino. Questa è la squadra della mia città natale. Valuterò ogni proposta, ma sto bene dove sono”.