tmw SPAL, Berisha vuole rimanere in A. Per la sua sostituzione occhi su Provedel

Dopo un campionato da vero protagonista in maglia biancazzurra, Etrit Berisha ha espresso la propria volontà di non scendere in Serie B per rimanere in A. A questo proposito, la SPAL si starebbe guardando intorno per cercare un sostituto tra i pali. Nelle scorse settimane era stato sondato Marco Carnesecchi di proprietà dell’Atalanta, ma ora i discorsi sembrano andati in stand-by. Così il nome nuovo è quello di Ivan Provedel, portiere classe 1994 dell’Empoli, lo scorso anno in prestito alla Juve Stabia. Al momento però pare si tratti solamente di una richiesta di informazioni.