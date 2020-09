tmw SPAL, Colombarini: "Vogliamo una squadra attaccata a questi colori"

Nel corso dell’evento di presentazione delle nuove maglie SPAL per il prossimo campionato di Serie B, il patron Simone Colombarini si è espresso sul momento biancazzurro: “Non vedo l’ora di iniziare questa stagione per lasciare alle spalle il più in fretta possibile quella precedente. Ci sono scorie di cui vogliamo liberarci il più in fretta possibile e ripartire con grande entusiasmo. Non ci siamo mai persi d’animo e abbiamo lavorato senza sosta e senza ferie per programmare la stagione che sta già cominciando. Lavoriamo insieme per progettare un futuro che sarà sicuramente radioso e che ci deve far ritrovare l’entusiasmo degli anni scorsi e che e che negli ultimi mesi si era perso. - continua Colombarini - Abbiamo cambiato tanto perché era giusto rivoluzionare e ripartire con nuovi collaboratori che stanno lavorando con grande entusiasmo da qualche mese, lo stesso che vogliamo dai nostri calciatori e da quelli che arriveranno. Vogliamo costruire una rosa che sia attaccata a questi colori e che abbia voglia di metterci ogni forza per onorarli, per tornare a vivere insieme quelle emozioni che abbiamo vissuto insieme fino a poco tempo fa. Sarà una squadra che avrà voglia di lottare, di spingere, di essere incitata e che saprà meritarsi l’applauso del pubblico”.