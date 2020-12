tmw SPAL, Floccari: "Oggi una battuta d'arresto ma il campionato è lungo"

Sergio Floccari, attaccante della SPAL, ha parlato al termine della sfida persa contro il Cittadella al Tombolato. Ecco le sue parole, raccolte da TMW: "Sapevamo di venire ad affrontare un avversario che conosce bene la categoria e che fa bene ogni anno. Hanno avuto un'intensità alta, l'ha tenuta tutta la partita e ci hanno messo in difficoltà e noi non abbiamo fatto la partita preparata. E' una battuta d'arresto che ci deve insegnare tanto. Il campionato è lungo e duro, ci sono aspetti che dobbiamo migliorare, questa partita ci insegna questo e dobbiamo essere consapevoli e convinti, fiduciosi perché abbiamo una squadra forte. Dobbiamo alzare le antenne e l'attenzione".

L'attacco non ha trovato gli spiragli giusti:

"Non parlerei di un reparto, noi siamo una squadra che palleggia molto e tante volte riesce a partire da dietro palla al piede coinvolgendo i reparti. E' mancato questo aspetto, loro erano bravi a venirci a prendere. Oggi abbiamo pagato una manovra lenta e dobbiamo mettere a posto questo".

Ha pesato giocare l'ultima partita del turno?

"No, il nostro percorso è anche questo. Nessuno si aspettava questa battuta d'arresto ma il campionato è lungo e per arrivare fino in fondo dobbiamo mettere in campo tutte le qualità, tecniche e di atteggiamento".

Il mister ha detto che potrete rifarvi immediatamente:

"Di fronte ad una sconfitta siamo arrabbiati peché l'avevamo preparata in un certo modo e non l'abbiamo fatta. Siamo arrabbiati però siamo fiduciosi che tra tre giorni c'è una partita importante che ci deve servire da insegnamento per non commettere più certi errori".