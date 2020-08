tmw SPAL, interessano Cavion, Zortea e Carraro per il centrocampo

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la SPAL avrebbe messo nel mirino tre profili per rinforzare la linea mediana nella prossima stagione. Per il ruolo di centrocampista centrale interessano i nomi di Michele Cavion, classe '94 dell'Ascoli, e Marco Carraro, classe '98 in forza al Perugia e di proprietà dell'Atalanta. Per la corsia destra invece il nome è quello di Nadir Zortea, classe '99 della Cremonese, ma di proprietà anch'esso dell'Atalanta.