tmw SPAL, Ludergnani: "L'idea è di portare alcuni giovani in prima squadra"

Durante la presentazione di Giuseppe Scurto come nuovo allenatore del SPAL Primavera, il responsabile del settore giovanile biancazzurro Ruggero Ludergnani ha parlato dell’eventualità di aggregare diversi giovani alla Prima Squadra che disputerà la Serie B: "In questo preciso momento è difficile rispondere in maniera chiara, perché sapete ancora qual è il lavoro che dovrà fare il diesse Zamuner. Sicuramente, l'idea è quella di portare un paio di ragazzi nella rosa della Prima Squadra. Poi se li avremo a disposizione durante la stagione o meno, quello lo si guarderà cammin facendo. Dal momento in cui ritornerà la Prima Squadra e dal momento in cui il direttore avrà composto la rosa, lì capiremo come e chi avremo totalmente, parzialmente o mai a disposizione".