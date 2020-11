tmw SPAL, Marino: "Gli ottavi contro il Sassuolo sono lontani, ora testa all'Entella"

Pasquale Marino, allenatore della Spal, ha commentato in conferenza stampa il successo per 2-0 ottenuto in casa contro il Monza in Coppa Italia. Queste le parole rilasciate dal tecnico biancazzurro, che a gennaio si ritroverà di fronte il Sassuolo agli ottavi di finale.

Brignola sta crescendo: è uno di quei giocatori che la metterà in difficoltà quando dovrà fare le prossime formazioni?

"Spero che tutti mi mettano in difficoltà".

Agli ottavi troverete il Sassuolo: qual è l'obiettivo e con quale spirito affronterete questa gara?

"C'è tempo per pensarci, ora siamo proiettati sull'Entella. Il Sassuolo lo affronteremo a gennaio, ci sono ancora tante partite da affrontare prima".

Strefezza da esterno destro come lo vede?

"L'anno scorso aveva fatto tante partite in quel ruolo, quindi per lui non fa differenza: può giocare sia da attaccante esterno che da centrocampista esterno".

C'è un rigorista designato o scelgono i giocatori in autonomia in base alla situazione?

"Ci sono due o tre rigoristi: in base al momento, chi si sente batte".

La buona prestazione di oggi le creerà dei problemi in vista delle prossime formazioni?

"Spero di averne sempre di questi problemi. Diciamo che se fossimo usciti giocando male, avrei avuto meno problemi di formazione ma sarei uscito dalla Coppa Italia, il che non avrebbe fatto piacere".

Quanto è stato determinante l'ingresso di Paloschi?

"È entrato bene. Nella ripresa siamo cresciuti, abbiamo creato più occasioni rispetto al primo tempo. Ma già nei primi 45' la squadra non mi era dispiaciuta. Il nostro portiere non ha fatto tanti interventi, ciò vuol dire che la squadra sta crescendo e subisce poche occasioni".

Il gol cosa può significare per Paloschi e per la squadra?

"Si prende consapevolezza della propria forza sia come singoli che come gruppo. Abbiamo bisogno di tutti, Paloschi è entrato bene".

Come ha visto Castro?

"Non giocava da un po' perché ha avuto dei problemi fisici e si è allenato a parte per tanto tempo. Da pochi giorni lavora a pieno ritmo con la squadra e credo oggi abbia fatto bene. L'ho fatto uscire prima solo per evitare possibili ricadute fisiche".

Il gol di Brignola può averlo sbloccato definitivamente?

"In questo periodo sta bene, sta crescendo: ogni volta che entra, a prescindere dal minutaggio, fa cose buone".