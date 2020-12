tmw SPAL, Marino: "Grosso passo indietro, rialziamoci in fretta"

Al termine della sfida persa contro il Cittadella, il tecnico della SPAL Pasquale Marino ha parlato con i cronisti presenti. Ecco le sue parole, raccolte da TMW: "Oggi non hanno funzionato molte cose. Dobbiamo dare meriti all'avversario, che ha fatto una grande partita, ma è stato agevolato da noi che non abbiamo fatto quello che si era preparato. Non c'è stata la prestazione, siamo stati al di sotto delle nostre possibilità in maniera inaspettata perché venivamo da un buon momento e quindi abbiamo fatto un groppo passo indietro".

A cosa è dovuto?

"Dobbiamo analizzare con la squadra cosa non è andato, quasi tutto. E' una scivolata pesante che ci deve far riflettere: quando in campo commettiamo qualche errore in più gli avversari entrano in partita meglio di noi e diventa dura. Io avevo parlato nelle ultime due trasferte, dicendo che avevamo un atteggiamento diverso rispetto a quando siamo in casa. Quando avremo equilibrio avremo fatto un buon lavoro, ora c'è tanto da lavorare".

Il fatto che si potesse andare in testa al campionato ha condizionato la gara?

"Non credo, siamo una squadra di giovani e esperti, sono attenuanti che non vanno bene. Per emergere ci deve essere la stessa voglia e fame di altre partite, oggi purtroppo abbiamo concesso e creato poco o nulla, concedendo 4-5 gol. Il gol è stato fortuito ma non possiamo fare una prestazione sottotono di questo tipo, non è da noi. E' un incidente di percorso che spero non si ripeta, oggi non siamo stati una squadra con l'atteggiamento giusto, si è visto e abbiamo sbagliato. Il primo responsabile sono io, non ho percepito che ci potesse essere un calo e si è visto che i nostri avversari erano più in palla di noi".

Da cosa riparte?

"E' positivo che giochiamo presto, voglio riscatto e reazione. Siamo caduti male ma dobbiamo rialzarci in fretta per riscattare una prestazione non del nostro livello".