tmw SPAL, Marino: "Se i giocatori hanno la testa altrove sono costretto a far giocare i ragazzini"

Pasquale Marino, allenatore della SPAL, ha commentato così l’amichevole disputata oggi contro il Pontedera, vinto dagli estensi per 2-1: “Abbiamo lavorato molto bene e si vede che siamo appesantiti. E' normale e prevedibile e per quanto riguarda la tattica vedo molta applicazione. Nel primo tempo abbiamo provato il nostro sistema di gioco e dobbiamo arrivare alla chiusura del mercato con il 'vestito' giusto da dare alla squadra. Cerchiamo giocatori funzionali, per ora abbimo giocatori che potrebbero andare via ma che comunque dimostrano la loro professionalità nonostante le richieste. Sul mercato c'è un problema di uscite e quindi di liste. Non affrettiamo gli innesti perchè andremmo in sovrannumero. Utilizzo per ora questi ragazzi, spero che tante cose si concretizzino in uscita per poi trovare giocatori funzionali al nostro sistema di gioco".

Sulla partita: "Ci tenevo a portare a casa il risultato, vincere aiuta a vincere. Ho visto spirito di collaborazione e abbiamo tenuto tanto la palla dall'inizio alla fine. Sono soddisfatto perchè ho potuto mettere minutaggio nei ragazzi che si sono sacrificati fino alla fine. C'era qualche timore per eventuali problemi fisici ma è andata bene. La B è dura, lo sappiamo e se non c'è ferocia agonistica i valori tecnici non emergono. Si sta lavorando sui tempi giusti, la strada è buona, c'è qualità ed una voglia di fare che ci lascia tranquilli. Abbiamo avuto più occasioni nel secondo tempo, riusciamo a coprire bene il campo con diversi sistemi. Abbiamo tante mezz'ali adesso e dobbiamo lavorare su questi sistemi (4-3-3 e 3-5-2 ndr.) . E' fondamentale trovare alternative di gioco, dobbiamo lavorarci nonostante non ci sia molto tempo".

Su Mora: “Non ho idea di cosa accadrà, magari starà allo Spezia in A. Con me ha avuto mesi tormentati e ha pagato il distacco da Ferrara, ho stima professionale del calciatore perchè è un ragazzo che fa spogliatoio".

Sul mercato: "Sto parlando singolarmente con chi ha l'ambizione di restare in A, ho chiesto la massima disponibilità negli allenamenti e mi stanno dando retta. Se hanno la testa altrove perdiamo qualità e sono costretto a far giocare ed allenare ragazzini. A prescindere devono dare tutto in allenamento in quanto professionisti. E' chiaro che sono stipendiati dalla Spal e questa non dev'essere un ripiego, c'è l'ambizione ma se restano devono contribuire a riportare la società dov'era. Ho bisogno di gente che si senta parte del gruppo, devono allenarsi al massimo o li mettiamo da parte".