tmw SPAL, Mattioli: "Saremo senz'altro protagonisti nel prossimo campionato"

Anche il presidente della SPAL Walter Mattioli ha parlato in vista della prossima stagione durante la presentazione delle nuove maglie del club estense: “La SPAL del prossimo anno sarà senz’altro protagonista. Non dico che vinceremo, ma saremo protagonisti. Sarà allestita una squadra importante che andrà su tutti i campi a battagliare per questi colori e per portare a casa risultati. Questo è quello che vogliamo fare e quello che faremo”.