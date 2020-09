tmw SPAL, Mezzini: "Serie B fastidiosa. Senza ferocia le qualità servono a poco"

vedi letture

Massimo Mezzini, vice di Pasquale Marino sulla panchina della SPAL, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un evento nel ferrarese: "Da 19 anni seguo Marino e di lui ho grandissima ammirazione. Insieme abbiamo trascorso annate straordinarie e di bello ha che ha sempre cercato di fare la gara e di giocare. Stiamo cercando di capire chi ha la volontà di rimanere per creare un gruppo coeso. La B è un campionato davvero fastidioso dove, se non hai ferocia, delle qualità tecniche non te ne fai molto. Si corre, si picchia e le qualità devono essere quasi sempre sorrette dalla volontà di andare oltre l'ostacolo. Avere il gruppo già formato sarebbe davvero un vantaggio, ma è scontato che ciò non possa accadere con il mercato che chiude dopo l'inizio del torneo. Il Monza alla prima del nuovo campionato? Ha fatto un mercato importante, ma alla fine cambia poco".