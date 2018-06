TMW - Spal, per Posocco si fanno avanti Ascoli e Cesena

C'è l'interesse di Ascoli e Cesena per Francesco Posocco, esterno classe '96 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Pontedera. Il biondo calciatore trevigiano, di proprietà della Spal, ha totalizzato coi granata 24 presenze, andando anche in rete nella gara casalinga persa col Livorno (2-3). Buona l'annata del giocatore e tanti gli interessamenti che sono emersi negli ultimi mesi, anche dalla B, secondo quanto appreso dalla nostra redazione. Probabile a questo punto un ennesimo prestito, stavolta in cadetteria. Categoria che sarebbe una novità, assolutamente meritata, per Posocco.