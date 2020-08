tmw SPAL, Sala verso la permanenza. Per l'attacco è in arrivo Brignola

Dopo l’esperienza non esaltante con il Livorno per l’attaccante Enrico Brignola, classe ‘99, potrebbe esserci una nuova stagione in Serie B per continuare il proprio percorso di maturazione. Il giovane del Sassuolo infatti sarebbe infatti finito nel mirino della SPAL che sta ricostruendo la squadra dopo la retrocessione. Secondo la nostra redazione oltre a Brignola il club estense sarebbe vicino anche a trattenere Jacopo Sala, classe ‘91, in scadenza di contratto a fine mese. L’esterno ex Samp dovrebbe rinnovare con il club e continuare la sua avventura in biancazzurro.