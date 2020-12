tmw SPAL, Salvatore Esposito: "Difficile giocare a Venezia, peccato non aver vinto"

vedi letture

Salvatore Esposito, centrocampista della SPAL, è intervenuto al termine del match col Venezia: "Abbiamo affrontato una buona squadra, ha buoni interpreti. Giocare qui non è mai facile. È un campo stretto e difficile, è sempre una partita complicata. Abbiamo cercato di fare la nostra partita, nel finale abbiamo avuto qualche occasione. Peccato non aver preso i 3 punti, ma pensiamo a martedì".

Davanti è mancata la zampata vincente.

"Nel calcio le partite vengono decise agli episodi. Oggi non è ci è girata bene, speriamo che la fortuna possa girare a nostro favore. Io preferisco giocare ogni tre giorni, è quello per cui siamo nati. Ti alleni per giocare, in questo periodo ci alleniamo giocando. Per me è una cosa bellissima. Il Lecce è una squadra forte, giochiamo in casa e ci teniamo a fare bene".