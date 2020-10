tmw SPAL, Seck: "Non pensavo neanche di entrare, figuriamoci segnare. Grazie Marino"

Autore del gol del pari nei supplementari Demba Seck ha parlato del successo della SPAL contro il Crotone nel terzo turno di Coppa Italia: “Sono contentissimo, non pensavo neanche di giocare. Quando il mister mi ha chiamato ero felicissimo e quando ho segnato non ci credevo. Marino? Mi ha aiutato sempre, non è facile entrare all’esordio e il mister mi ha dato tanta fiducia prima del gol e per quello ho voluto ringraziarlo. Abbiamo fatto un buon pressing, non li abbiamo fatti uscire e abbiamo disputato una buona gara. Coppa Italia? Dobbiamo fare passo dopo passo e continuare a giocare così”.