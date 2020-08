tmw SPAL, settimana prossima incontro per il futuro di Strefezza

La prossima settimana sarà decisiva per il futuro di Gabriel Strefezza, esterno classe '97, alla SPAL. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è infatti in programma un incontro per il rinnovo del contratto del calciatore, in scadenza nel 2022. Se non dovessero arrivare richieste soddisfacenti per il brasiliano infatti si andrà verso il prolungamento di un anno dell'attuale accordo con un adeguamento dello stipendio del calciatore.