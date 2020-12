tmw SPAL, Vicari: "Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e fare meglio di oggi"

Dopo il ko interno contro il Brescia, il difensore della SPAL Francesco Vicari ha commentato: "Sono stati loro. Ci dobbiamo prendere delle responsabilità, io in primis e poi tutti quanti. Dobbiamo fare meglio perchè abbiamo dimostrato che possiamo fare molto meglio di oggi".

La partita si era messa in discesa. E' mancato qualcosa?

"La partita si era messa bene, l'avevamo recuperata subito e ci sono stati due episodi che domani analizzeremo. Ripeto, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e fare meglio di oggi".

Quanta rabbia c'è in voi dopo oggi?

"Tanta. Non dico troppa perchè non è mai troppa. In questi giorni lavoreremo sugli errori commessi oggi per non farli più contro il Frosinone e recuperare i punti che abbiamo buttato oggi".

Non è facile giocare ogni tre giorni.

"E' bello perchè abbiamo la possibilità di far vedere che non siamo quelli di oggi. Lavoreremo in questi giorni per cercare di migliorare dove abbiamo sbagliato e non ripeterli più".