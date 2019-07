TMW - Sperduti: “Cianci alla Juve Stabia? Nulla di concreto”

Fonte: Ivan Cardia

Si raffredda la pista che porta Pietro Cianci alla Juve Stabia. Ne abbiamo parlato con Fabio Sperduti, manager molto vicino all’attaccante barese classe ‘96, assistito dall’agente Alberto Bergossi, che stando a quanto raccolto da TMW, dopo un iniziale interessamento non sente da giorni la società campana: “L’interesse di alcune società di B c’è stato, ma Pietro al 99% rimarrà in C dove troverà un grande progetto pronto ad accoglierlo per vivere una stagione da protagonista e cercherà così di conquistarsi sul campo la categoria superiore. L’esperienza di Bergossi ci insegna che nel calcio bisogna guardare prima di tutto il progetto e la serietà della società. In settimana seguiranno aggiornamenti".