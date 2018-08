TMW - Spezia, continui contatti per l'esterno Bidaoui

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

Spezia ancora alla ricerca di almeno un paio di rinforzi per il proprio attacco: proseguono i contatti per l’esterno ex Avellino, Soufiane Bidaoui. Vi avevano rivelato di un possibile accordo biennale nei giorni scorsi, oggi c'è stato un nuovo contratto tra le parti.