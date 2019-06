Fonte: Dennis Magrì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile interessamento dello Spezia per Pedro Costa Ferreira, classe ‘91, che nell’ultima stagione ha conquistato la promozione in Serie B con il Trapani di Vincenzo Italiano che ora siede sulla panchina dei liguri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club aquilotto sarebbe in pressing per avere il portoghese, tornato al Lecce per fine prestito, e vorrebbe approfittare dello stallo in cui si sta trovando il Trapani (che poco fa ha annunciato il cambio di proprietà) per anticipare i siciliani e portare a La Spezia il calciatore.