TMW - Spezia, Italiano: "Due punti buttati. Il Picco sia la nostra forza"

Fonte: Andrea Piras

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, commenta in conferenza stampa il pareggio ottenuto con il Perugia: "Bisogna far meglio, proporre di più e avere più personalità. Negli ultimi dieci minuti dovevamo mettere in ghiaccio il risultato. Sono due punti buttati via. Rispetto alle altre gare siamo partiti più timidi ma abbiamo avuto una grande reazione ed è quello che mi fa stare più sereno. In questo momento ci manca qualcosa e quel qualcosa o lo miglioriamo in settimana o ci farà soffrire. Dobbiamo cercare di migliorare e mi auguro per i ragazzi che il Picco diventi la nostra forza. In casa nostra dobbiamo dettare legge e avere un approccio diverso. Siamo giovani, siamo una squadra che ha bisogno del pubblico. Dobbiamo stare tutti vicino a questi ragazzi. Capitolo portiere? Ha giocato Scuffet a Udine, Krapikas era arrivato dalla Nazionale dopo pochi giorni ed era giusto giocasse Simone. In questo momento è giusto che giochi Titas ma quando dietro hai uno come Scuffet devi giocare al massimo”.