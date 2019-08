TMW - Spezia, Italiano: "Troppo fragili a livello difensivo, cresceremo"

Fonte: Inviato a La Spezia

Al termine del match contro la Sampdoria, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa.

Squadra molto coraggiosa.

".Sono contento per quello che si è visto quando abbiamo la palla noi. Chiaramente non si può essere contenti per il fatto che siamo troppo fragili nel momento in cui dobbiamo difendere. Non esiste prendere questo tipo di gol e da questo punto di vista dobbiamo crescere. Quando si ha la palla si è visto che tutti sapevano dove consegnarla e come muoversi. Oggi io non mi aspettavo di prendere questi tipi di gol dove siamo stati praticamente a guardare. Non va bene ma siamo ancora all’inizio".

Qualche problema in difesa.

"Quando cerchi di avere un atteggiamento propositivo sai bene quali sono i rischi. Sappiamo anche cosa dobbiamo fare quando una pressione viene saltata: esiste il fallo tattico, esiste il ripiegare. E’ una crescita che va fatta in fretta perchè se abbiamo fatto tre gol alla Sampdoria si può dare fastidio alle pari categoria ma dobbiamo mettere apposto alcuni aspetti. I gol si subiscono per un errato movimento del reparto ma anche per un errato movimento individuale. Da domani analizzeremo tutto perchè poi iniziano le partite ufficiali. Non mi piace questa cosa e dobbiamo riuscire a tamponare questa fragilità di quando non abbiamo la palla".

Nel primo tempo più solidi difensivi?

"Chiaramente nella ripresa siamo entrati in campo e abbiamo preso il terzo gol evitabilissimo anche quello. I ragazzi cercano sempre di proporre e di riuscire a fare un gol più dell’avversario. Di frante avevamo gente importante e i gol presi nel secondo tempo sono evitabilissimi. I ragazzi sanno che questo non deve accadere. Nel primo tempo abbiamo creato presupposti per fare gol ma dobbiamo essere più efficaci perchè tutti questi rifornimenti vanno trasformati in qualcosa di più".

Mercato?

"Non abbiamo mai avuto Galabinov. La punta centrale è rappresentata da Pinto e Gudjohnsen e hanno segnato entrambi. E’ ovvio che aspettiamo Galabinov al 100% e un giocatore su cui puntiamo e non vediamo l’ora di averlo a disposizione".

Che livello di forma ha lo Spezia?

"A livello fisico penso che stiano tutti bene i ragazzi. Oggi ho preferito dare minutaglie uguale a tutti perché è giusto premiare tutti. Poi per quanto riguarda le mie idee e la mia interpretazione al mio 4-3-3 dopo 20 giorni nessuna squadra può essere al 100%".

Che gara sarà domenica con la Pro Patria?

"L'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato. E' una squadra che per la categoria è importante. Per quanto riguarda me le partite sono tutte difficili. Se sei bravo te a farle diventare facili lo sai alla fine. Domenica per me sarà la partita più difficile che può esistere. Va preparata bene e non fare gli errori di oggi. Possiamo solo crescere".