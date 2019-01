TMW - Spezia, Mastinu e Bastoni verso il prestito in C

Fonte: Alessio Alaimo

Dopo Giani la Feralpisalò potrebbe prelevare un altro giocatore dallo Spezia. Si tratta dell’esterno offensivo Giuseppe Mastinu, classe ‘91, rientrato da poco dopo un lungo infortunio che non gli ha permesso di giocare nella prima parte di stagione. Il calciatore potrebbe trasferirsi in prestito per trovare maggiore spazio e continuità in Serie C e mettersi alle spalle l’infortunio. Sempre in uscita dallo Spezia c'è anche Simone Bastoni, classe '96, che sarebbe destinato al prestito al Novara