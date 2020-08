tmw Spezia, niente riscatto per Nzola: nuova trattativa con il Trapani

vedi letture

Lo Spezia non ha riscattato M'Bala Nzola, attaccante classe '96 in prestito dal Trapani. Come raccolto da TMW, oggi scadeva il termine per riscattare il cartellino del giocatore, ma lo Spezia non ha esercitato tale opzione. I due club quindi cercheranno di trovare un nuovo accordo per il giocatore.