Si muove il mercato attorno al nome di Alessandro Confente, portiere classe 1998 di proprietà del Chievo Verona ma nell'ultima stagione in prestito alla Reggina. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il giocatore è finito nel mirino dello Spezia in B e del Bari in Lega Pro.