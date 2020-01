TMW - Spezia, per il centrocampo si pensa a Di Gaudio dell'Hellas

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo lo Spezia, che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha messo nel mirino la Serie A. Il club ligure, infatti, sta sondando il terreno per Antonio Di Gaudio, duttile classe '89 ora in forza all'Hellas Verona.