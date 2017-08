TMW - Spezia, raggiunto l'accordo per Giorgi: contratto biennale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura per Luigi Giorgi, centrocampista classe '87 di proprietà dell'Ascoli. Nei giorni scorsi si era parlato di Entella e Venezia, ma come raccolto dalla nostra redazione nelle ultime ore c'è stato il sorpasso decisivo dello Spezia. Gli Aquilotti hanno raggiunto l'intesa con il centrocampista: per Giorgi pronto un biennale.