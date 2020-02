© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com Aldo Spinelli, presidente del Livorno, ha confermato l'avvicinarsi della fine della trattativa per il passaggio di proprietà del club labronico al manager libano-olandese Majd Yousif. Sulla sua avventura in amaranto l'attuale numero uno del club ha dichiarato: "Ventuno anni a Livorno non si cancelleranno mai. Io e la mia famiglia rimarremo per sempre tifosi amaranto. Il ricordo più bello? La Serie A. L'esordio a San Siro di fronte al presidente Carlo Azeglio Ciampi. Abbiamo vissuto stagioni molto belle nella massima serie, con anche una storica qualificazione europea. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto".