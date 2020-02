© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com Aldo Spinelli, presidente del Livorno, ha confermato l'avvicinarsi della fine della trattativa per il passaggio di proprietà del club labronico al manager libano-olandese Majd Yousif. Sul CEO della Share'ngo l'attuale numero uno dei toscani ha dichiarato: "Abbiamo chiesto tutte le garanzie bancarie e finanziarie necessarie per un'operazione del genere, sia per i sei mesi finali di questa stagione che per il futuro. In Yousif ho trovato una persona vogliosa di cominciare questa nuova avventura".