Test sierologici e tamponi per la SPAL: è iniziata la nuova stagione

Nella prima mattinata di giovedì 20 agosto, la SPAL ha iniziato la nuova stagione 2020/2021. Il gruppo biancazzurro infatti, a distanza di neanche un mese dalla poco dignitosa retrocessione in Serie B, si è ritrovato al centro sportivo di via Copparo per sottoporsi a una prima giornata di esami medici, effettuando sia test sierologici che tamponi.

Il primo ad arrivare al Gibì Fabbri è stato Paloschi, di rientro dal prestito al Cagliari e destinato a rimanere con gli estensi, seguito a ruota sia da coloro che già hanno le valigie pronte come Murgia, Castro, Viviani, Berisha, Bonifazi e Valoti, che dai giocatori che hanno dato la loro disponibilità alla causa, accettando di scendere di categoria, come nel caso di Thiam, Tomovic, Salamon, D’Alessandro, Strefezza, Di Francesco, Missiroli, Floccari e Jankovic.

Diversi i giovani aggregati agli ordini di mister Pasquale Marino, tra cui Meneghetti, Iskra, Kryeziu, Tunjov, Zanchetta, Horvath, Cuellar e Spaltro, che verranno valutati nelle prossime settimane, mentre Esposito, Dickmann e Mazzocco si uniranno al gruppo solamente martedì 25 agosto, avendogli la società concesso qualche giorno in più di vacanza dopo i play-off per la A disputati con le maglie di ChievoVerona e Pordenone.

Presenti anche il direttore sportivo Giorgio Zamuner, il direttore generale Andrea Gazzoli e il presidente Walter Mattioli. Gli estensi si sottoporranno anche nella giornata di domani a un secondo giro di test sierologici e tamponi, prima di iniziare la preparazione vera e propria in vista del prossimo campionato di Serie B. Se tutto filerà per il verso giusto, vale a dire senza nessun positivo al Covid-19, gli allenamenti fisici e atletici tra campo e palestra potrebbero partire tra sabato 22 e lunedì 24 agosto, rigorosamente a porte chiuse, presso il centro sportivo di via Copparo a Ferrara.