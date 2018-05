TMW - Tosto: "Deluso umanamente da Di Lorenzo. Non me l'aspettavo"

© foto di Ospiti

Nel corso dell'intervista a TMW a Vittorio Tosto, responsabile della Green Soccer, si è parlato anche di Giovanni Di Lorenzo, il difensore dell'Empoli che da qualche tempo non fa più parte della scuderia di Tosto. che su di lui ha detto. "Non è più un nostro assistito e mi dispiace perché l'ho portato ad Empoli dopo averlo scovato dal Matera. Era uscito dal giro e non lo cercava più nessuno e poi è cresciuto molto. Avevamo costruito un bel rapporto, eravamo amici anche con la famiglia. E' stata una scommessa vinta da me e sono contento per la sua stagione. Sul piano umano però sono rimasto deluso perché il ragazzo è andato contro i suoi principi e ha fatto altre scelte. Non mi è piaciuto il modo in cui ha agito, non mi aspettavo una decisione del genere dopo tutto quel che abbiamo fatto per lui".