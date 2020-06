tmw Trapani, Biabiany e Del Prete non rinnovano: è addio anticipato

Estesi tutti i contratti in scadenza il 30/06/2020 in casa Trapani, ad eccezione di due. Si tratta di Lorenzo Del Prete e Jonathan Biabiany. Entrambi non sono stati confermati, dunque nessun prolungamento sino al termine della stagione sportiva. Pronti per una nuova avventura, Biabiany e Del Prete lasciano la Sicilia...