TMW - Trapani, c’è la firma di Sandro Porchia

Ve lo avevamo anticipato, ora ci sono le firme. Sandro Porchia è il nuovo responsabile del settore giovanile del Trapani. Un rinforzo societario di spessore per i granata. Porchia, ex Palermo, farà da collante tra la prima squadra e il settore giovanile in sintonia con il ds Raffaele Rubino. Il Trapani si rinforza, a Sandro Porchia il settore giovanile granata...