TMW - Trapani, ecco Buongiorno: fatta per il difensore del Torino

Alessandro Buongiorno sarà presto un nuovo giocatore del Trapani. Il difensore, di proprietà del Torino, era attenzionato da diversi club di Serie B, ma sarebbero stati i siciliani a offrire le maggiori garanzie per dargli la continuità cercata nel professionismo: come raccolto da TMW, scambio di documenti in corso, quindi a breve, salvo imprevisti, l'ufficialità del passaggio.