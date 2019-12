TMW - Trapani, Fabrizio Castori è il nuovo allenatore

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori è il nuovo allenatore del Trapani. Accordo raggiunto in questi minuti tra il tecnico e la società granata. Alle prime ore del mattino Castori sbarcherà in Sicilia e firmerà il contratto che lo legherà al Trapani. Trapani che riparte. E si affida a Fabrizio Castori per la risalita...