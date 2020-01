Fonte: Claudia Marrone

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Trapani ha chiuso per l’arrivo di Mamadou Coulibaly, classe ‘99, per rinforzare il centrocampo. Il calciatore, di proprietà dell’Udinese, in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio – appena due presenze – con la maglia della Virtus Entella.