TMW - Trapani, idea Bruscagin per la difesa. C'è anche il Monza

Fonte: Luca Esposito

© foto di Federico Gaetano

C’è interesse attorno al profilo dell’esperto difensore Matteo Bruscagin, classe ‘89, con alle spalle già 8 campionati in cadetteria. Attualmente svincolato dal Venezia, per una clausola che lo liberava in caso di retrocessione. secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul giocatore qualche abboccamento, con Monza e Trapani alla finestra, per valutare il da farsi.